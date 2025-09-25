Info Premium

Mejores momentos | Capítulo 2

Álvaro y Carlos culpables en sus respectivos delitos en Mar Afuera

En el segundo capítulo han conocido la sentencia del juez y descubierto el tiempo que tendrán que pasar dentro del Santa Bárbara.

Carlos y Álvaro cuando escuchan la sentencia del juez en el segundo capítulo de Mar Afuera

Podemos estar ante uno de los momentos más duros para Álvaro y Carlos. Los chicos entraron al Santa Bárbara como medida preventiva hasta que saliera el juicio y el juez dictara sentencia.

Ambos tenían una cosa en común la esperanza, Carlos por saber que él solo quería ayudar a Nina y Álvaro porque como no deja de repetir “solo fue un accidente”.

Pero el mazazo llegó en el despacho de Paula cuando leyó la sentencia que declaraba a ambos culpables. Revive esta momento y descubre cuánto tiempo tendrán que estar Álvaro y Carlos dentro del CIMI.

O corre a atresplayer para disfrutar de los dos capítulos de Mar Afuera que ya están disponibles y recuerda, cada domingo uno nuevo.

