La importancia de las segundas oportunidades la moraleja del último capítulo de Mar Afuera

La directora del centro le confiesa a Mario que ha decidido “darse un tiempo” en el CIMI, la situación de las últimas horas, los fantasmas del pasado y su situación personal no le permiten seguir con este exigente trabajo, no por lo menos por el momento.

Pero ahí estaba Mario, ese compañero que en un primer momento llegó a ver como casi un “enemigo”, desafiante en ocasiones y tosco. Pero que con el paso del tiempo se ha convertido en más que un apoyo, se ha convertido en un amigo. Un amigo que en un momento tan delicado no ha dudado en recordarle que dentro del CIMI se dedican a “dar segundas oportunidades” y no solo a los alumnos.

“El pasado no se puede cambiar y hay que seguir. Hay que seguir Paula”. Revive aquí esta emotiva escena del último capítulo de Mar Afuera o disfruta de la temporada completa en atresplayer.