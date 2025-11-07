Una escena cargada de tensión, Itziar Atienza nos confiesa cuál es su escena favorita de Mar Afuera

Itziar Atienza interpreta a Paula en Mar Afuera, la directora del centro de menores. Es una persona responsable y trabajadora, pero está a punto de enfrentarse a su mayor desafío: lidiar con un grupo de jóvenes que solo buscan sembrar el caos.

La actriz asegura que su escena favorita fue la del motín en el último capítulo. En ese momento de gran tensión, Paula se culpa por lo ocurrido y comienza a quebrarse emocionalmente. Sin embargo, finalmente encuentra fuerzas donde parecía no haberlas y logra restablecer la calma. Itziar también destaca que esta escena fortaleció mucho la conexión entre su personaje y Saray, una joven interna del centro, con quien comparte una relación importante en la serie.

