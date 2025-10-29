La escena favorita de Julen Katzy es una de las que más han dado que hablar en Mar Afuera

Julen Katzy interpreta a Edu en Mar Afuera, un joven con un pasado conflictivo que, a pesar de su aparente dureza, logra abrirse emocionalmente durante su estancia en el centro de menores. Allí, Edu comienza a mostrar su lado más sensible, especialmente a raíz de un amor imposible que le hace descubrir una faceta de sí mismo que desconocía por completo.

El actor ha confesado que su escena favorita, no es una única, son varias de las que comparte con Rebeca—su amor imposible—, interpretada por la actriz María Maroto. Julen asegura que desde el primer momento ambos personajes tuvieron una química muy especial y un vínculo único. También afirma que aprendió mucho durante la grabación de esas escenas y que se lo pasó en grande, ya que le afloraron sentimientos muy intensos.

