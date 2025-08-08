Info Premium

Mar afuera

¿Qué estás buscando?

Solo quería sentirse aceptado

Dani Marrero es Álex en Mar afuera

La serie es la adaptación de la italiana Mare fuori que ya fue todo un éxito, aterrizará en España el próximo mes de septiembre.

DEscubre a Álex uno de los personajes de Mar afuera

Publicidad

Victoria Esquilas
Publicado:

Dani Marrero se incorpora al elenco de Mar afuera para dar vida a Álex un joven trans que tiene que convivir con los cambios que conlleva su cambio de género en un entorno complicado como es el centro Santa Bárbara.

No te pierdas el estreno de Mar afuera el 14 de septiembre en atresplayer.

Publicidad

Atresplayer Premium» Mar afuera