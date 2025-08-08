Solo quería sentirse aceptado
Dani Marrero es Álex en Mar afuera
La serie es la adaptación de la italiana Mare fuori que ya fue todo un éxito, aterrizará en España el próximo mes de septiembre.
Publicidad
Dani Marrero se incorpora al elenco de Mar afuera para dar vida a Álex un joven trans que tiene que convivir con los cambios que conlleva su cambio de género en un entorno complicado como es el centro Santa Bárbara.
No te pierdas el estreno de Mar afuera el 14 de septiembre en atresplayer.
Publicidad