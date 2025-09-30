Raúl Prieto nos desvela las claves de Mar Afuera: "son gente muy peligrosa"

Raúl Prieto da vida a Ramón, uno de los vigilantes de seguridad de Mar Afuera la serie que ya puedes disfrutar en atresplayer y descubrir cada domingo un nuevo capítulo.

"No vamos a ver a unos chavales que se lo pasan bien, son gente muy peligrosa" así de tajante se muestra Raúl sobre la trama de la serie. Como ya nos han comentado otros compañeros de reparto no es la mítica serie de adolescentes, se tratan otro tipo de problemas de los que estamos acostumbrados a ver en la ficción. Una realidad mucho más cruda y complicada.

Acerca de sus compañeros solo tiene buenas palabras, destaca lo jóvenes que son la mayoría y lo maravillosos que son.

