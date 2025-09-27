El día que Ramón plantó cara a Ray, la escena favorita de Raúl Prieto en Mar Afuera

Raúl Prieto interpreta a Ramón, uno de los vigilantes de seguridad del Santa Bárbara. Pero no es un vigilante cualquiera, es un vigilante corrupto. Tiene una estrecha relación con Ray, a veces actúa como su confidente y otras como su guardián.

Y una de esas escenas con Ray es la que más le gusta a Raúl porque, como el propio actor nos dice, vemos “el lado más frágil de su personaje”. Donde se supone que su personaje es “aparentemente oscuro y está relacionado con lo peor del centro” y, sin embargo, descubrimos que quizás tenga esa actitud “por necesidad”.

