¿Se casarían las reinas de la quinta temporada de Drag Race España? Descúbrelo en nuestras preguntas enredadas
Descubre a las doce nuevas participantes de la nueva temporada, que comienza el próximo 28 de septiembre en atresplayer.
Las reinas de la quinta temporada de Drag Race España se han enfrentado a las preguntas enredadas, un reto que comenzaba con una sencilla pregunta como es si se casarían, y que se ha ido complicando conforme han ido avanzando.
Eso sí, solo las que respondían en afirmativo han podido descubrir cómo continuaba el juego. Algunas concursantes se han plantado nada más empezar, y solo una ha llegado hasta el final del juego.
Para descubrir quién ha sido, no te pierdas el vídeo de arriba. ¡Es la ganadora del reto!
Además, ya puedes disfrutar del Meet The Queens en atresplayer. Y el próximo 28 de septiembre… ¡Arranca la quinta temporada de Drag Race España! ¡Arranquen motores!
