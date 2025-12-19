A Antonio Garrido le gusta que Mario sea "el pegamento de la familia"

Antonio define a su personaje como "pegamento" por ser quien consigue que la familia siga unida una de las bases esenciales del éxito de Los Protegidos según su opinión.

Entre risas nos confiesa que su personaje también tiene poderes y es que consigue que una familia numerosa llegue a final de mes. Se compara con el león del Mago de Oz que le tiene miedo a todo hasta que llega el momento y saca la valentía de dentro.

Después de unas comparaciones tan bonitas no hemos podido evitar preguntarle si hay algo que le cambiaría, ¿queréis descubrir la respuesta? ¡Pues no os podéis perder la entrevista completa!

