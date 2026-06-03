Joan Solé nos presenta a Hurtado sobre su personaje en 33 Días: "Hago de puente entre Pau y Moyano"

Joan Solé se incorpora al reparto de 33 Días como Hurtado, un mosso d'esquadra de la Brigada de Delitos de Barcelona que trabaja bajo el mando de Pau García , personaje al que da vida Pau Durà. Dentro del equipo su función es discreta a la par que fundamental. "Es un personaje engrasador de equipo", así nos lo define el propio actor. "Es una persona que se lleva bien con todo el mundo y que tiene mucha confianza con Pau, que es el superior."

Su rol cobra especial relevancia cuando las tensiones entre Pau y la agente Moyano eran más que evidentes. "De algún modo hago de puente entre esta relación y consigo que tanto el uno como el otro intenten convivir de la mejor manera posible", nos confiesa Solé. El actor va un paso más allá y sitúa a Hurtado como el punto de equilibrio algo que dentro de esa comisaria no siempre resulta sencillo.

No podíamos no preguntarle qué es lo que más le impacta de esta ficción y no lo ha dudado: "Lo que me fascina sobre todo es la relación entre Prieto y Calatrava, que de algún modo hay algo de un amor no realizado. No sabes cuáles son las fronteras entre este amor, no sabes cómo uno quiere al otro y cómo el otro quiere a uno", reflexiona. Este vínculo que funciona como motor de una trama que, según describe, deriva hacia una espiral oscura de violencia y crimen.

Otro de los aspectos que ha destacado de la serie es ese punto de vista que podemos percibir del nacimiento de los Mossos d'Esquadra como cuerpo. "Lo que se puede ver es este inicio de desplazamiento de los Mossos", apunta.

33 Días llega este domingo a atresplayer.