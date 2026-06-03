Pau Durà confiesa que Pau García su personaje en 33 Días tiene "un viaje muy interesante"

Pau Durà encarna a Pau García, el inspector de los Mossos d'Esquadra al que le toca liderar la operación de captura de los dos fugitivos en 33 Días, la primera serie de ficción de Carles Porta que llega este domingo a atresplayer. Un personaje que el actor describe como la cabeza visible de toda la trama policial, pero con una dimensión mucho más humana que la puramente profesional.

"Es la cabeza de toda la operación, con la parte conflictiva de la acción, pero también con sus sombras y sus luces, y su drama personal y familiar, como va influyendo una cosa en la otra", explica Durà. Una dualidad que, según el actor, es precisamente lo que hace interesante el recorrido del personaje a lo largo de la serie. "Son 33 o 34 días los que ocurren en la ficción, pero realmente hay un cambio en el personaje para bien", adelanta sin entrar en detalles.

Sobre el rodaje, Durà se muestra satisfecho y destaca especialmente su relación con la directora. "Ha sido un placer trabajar con Anaís, nos hemos entendido muy bien", señala, aunque reconoce que las tensiones propias de los tiempos de rodaje estuvieron presentes como en cualquier producción.

El actor también reflexiona sobre el atractivo de interpretar a un policía con aristas. "Es atractivo hacer un poli, siempre lo es. Buscar además la humanidad, si la tiene... aparece su mujer, lo que le ocurre en su momento vital, cómo le influye en lo profesional", apunta. Y aunque asegura que la historia está "bastante muy bien cerrada", no da ni una pista más. "No voy a hacer spoilers."

Ya queda menos para disfrutar de 33 Días este domingo en atresplayer.