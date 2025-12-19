Info Premium

Los Protegidos: Un nuevo poder

Un personaje con mucho tesón

Borja Ruano busca su propio camino en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Hablamos con Javier Mendo para descubrir cómo nos vamos a encontrar a Borjita esta temporada.

Javier Mendo es Borja Ruano en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Victoria Esquilas
Publicado:

Javier Mendo nos confiesa que en esta nueva temporada de Los Protegidos vamos a ver un Borja mucho más maduro e independiente. El vecino de Los Castillo que siempre se ha mostrado un poco "envidioso" por la atención que recibían sus vecinos empieza a forjarse su propio camino en esta nueva temporada.

Le hemos preguntado qué es lo que más le gusta de su personaje y Javier lo tiene claro; "que nunca se rinde". Y lo que menos que a veces puede resultar un poco "influenciable".

No te pierdas la entrevista completa y recuerda que cada domingo puedes disfrutar de un nuevo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poderen atresplayer.

