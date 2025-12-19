Un personaje con mucho tesón
Borja Ruano busca su propio camino en Los Protegidos: Un Nuevo Poder
Hablamos con Javier Mendo para descubrir cómo nos vamos a encontrar a Borjita esta temporada.
Javier Mendo nos confiesa que en esta nueva temporada de Los Protegidos vamos a ver un Borja mucho más maduro e independiente. El vecino de Los Castillo que siempre se ha mostrado un poco "envidioso" por la atención que recibían sus vecinos empieza a forjarse su propio camino en esta nueva temporada.
Le hemos preguntado qué es lo que más le gusta de su personaje y Javier lo tiene claro; "que nunca se rinde". Y lo que menos que a veces puede resultar un poco "influenciable".
No te pierdas la entrevista completa
