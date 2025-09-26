Dani Marrero, sobre Mar Afuera : “podría ayudar a muchos chavales que lo están pasando mal”

“No es una serie como las demás” así de tajante se muestra Dani Marrero que da vida a Alexen Mar Afuera la ficción que ya puedes disfrutar en atresplayer. Tiene claro que la gente no debería perderse la serie por los aspectos que se tratan en la ficción ya que como nos comenta se cuentan muchas cosas que en cierta parte podría ayudar a muchos chavales que lo están pasando mal”.

A nivel personal nos desvela que ha sido un reto y que le ha servido para profesionalizarse en el sector ya que gracias a este papel se ha animado y ha comenzado a estudiar interpretación.

Solo tiene buenas palabras para el equipo, “para todo el equipo” y nos reconocía que no quería que acabase el rodaje porque “nunca se lo había pasado tan bien en un trabajo”.

Descubre cuál ha sido su momento favorito de estos meses de rodaje y el resto de cosas que nos ha contado en el vídeo.