“¡Ojú, qué barbaridad!”: Samantha Ballentines estrena la nueva temporada de Sí lo digo con Shani LaSanta

Samantha Ballentines vuelve a estar al frente de Sí lo digo una temporada más y en este primer programa ha estado muy bien acompañada por Shani LaSanta. La primera eliminada de la cuarta temporada de Drag Race España ha sido también la primera invitada a la casa de Samantha.

El programa ha estado lleno de talento, caras, música… ¡E incluso un premio! Para el primer capítulo del concurso, además, Samantha y Shani han disfrutado de la comida típica de Jerez de la Frontera para picar.

Las reinas gaditanas no solo han reaccionado al programa, sino que también hemos podido conocer mejor a Shani, por qué comenzó en el drag y cómo ha ido su vida después del programa.

Sin duda nos han dejado momentazos. No te lo pierdas… ¡Ya disponible en atresplayer!

Además, ya puedes ver la entrada de las reinas de la quinta temporada al werk room, el talent y la primera pasarela en el programa de Drag Race España. ¡También en atresplayer!