Mi talento drag | Drag Race España 5
Margarita Kalifata desvela el motivo por el que aprendió a hacer girar el plato en Mi Talento Drag
En esta sección conocemos los talentos ocultos (y no tanto) de las reinas de la quinta temporada de Drag Race España.
Margarita Kalifata nos ha enseñado en Mi talento drag cómo mueve el platillo volante, un talento que ya nos mostró en el primer programa de la quinta temporada de Drag Race España.
En primer lugar, la reina nos ha enseñado cómo coger el palo y cómo empezar a hacer que el disco gire. “Empezamos a hacer pequeños giros”, ha dicho.
Margarita Kalifata ha aprendido este talento de la familia de su expareja, ha contado. “Cuando tienes más maestría puedes hacerlo hasta con la izquierda”, ha asegurado.
No te pierdas su talento en el video y este domingo disfruta de la final de Drag Race España. Y tú, ¿eres #TeamMargarita?
