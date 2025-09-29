La Ibiza favorita de los protagonistas de La ruta Vol.2

Àlex Monner, Irene Escolar, Marina Salas y Carla Díaz revelan cuál es su Ibiza favorita.

"Yo me quedaría con la Ibiza de los 70", afirma sin duda Escolar, "el Instant City es una de las cosas más increíbles que he visto", añade.

Estreno este 26 de octubre

La segunda parte de la exitosa ficción se ha presentado este martes en el marco del prestigioso festival celebrado en San Sebastián, donde ha mostrado su tráiler oficial y ha anunciado que llegará a la plataforma el próximo 26 de octubre.

La Ruta, ganadora del Premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y tres premios Feroz, regresa con una segunda temporada tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica.

Compuesta por 6 episodios de 50 minutos, la serie se desarrollada en dos líneas temporales, que es una secuela y una precuela de la primera.

Marc llegará a Ibiza y convertirá su vida en un reflejo de la juventud de sus padres.

La Ruta es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films. Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva son los productores ejecutivos. Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler son los creadores de la serie.