La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, se estrenará en octubre

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, la segunda temporada de la aclamada serie de atresplayer, llegará a la plataforma el próximo mes de octubre. La serie original de atresplayer regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; Reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

La ficción, que hoy lanza su cartel oficial, está producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films y regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical distinta un nuevo enclave: Ibiza.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.