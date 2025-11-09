Manuel busca a Leo en Instant City: “Venga, vamos a casa”

Las cosas no van bien entre Leonor y Manuel. Manuel no lo ha dudado y ha ido a buscar a su mujer a Instant City en el capítulo 3, ya disponible en atresplayer.

Tampoco se imagina Manuel a todo lo que deberá enfrentarse para salvar el hotel y cómo de lejos le llevará su intento de recuperar a Leonor, metida de lleno en la espiral de la ciudad hinchable.

¿Qué es la Instant City?

Una ciudad hinchable creada para acoger a los estudiantes del Congreso Internacional de Diseño a la que han acabado llegando hippies de todo el mundo con dos ideas en la cabeza: plantar cara a los mastodontes hoteleros que están empezando a construir en Ibiza y experimentar todo tipo de enrolladas poéticas, sexuales y psicodélicas.