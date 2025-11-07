Contenido extra | Temporada 5
La emoción de La Dani por estar como jueza invitada en Drag Race: “Me ayudó mucho a entenderme como persona"
La artista ha acompañado a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en el jurado del quinto programa de la quinta temporada. ¡No te pierdas su entrevista!
La Dani ha sido la invitada al sexto programa de Drag Race España y ha acompañado a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi como jueza especial.
La artista ha contado que lo que más le gusta del programa es que lo vive mucho más. “Lo siento más mío y es un orgullo”, ha dicho. En cuanto a lo diferente al resto de franquicias, La Dani cree que España tiene algo muy genuino y muy nuestro.
La malagueña también nos ha explicado que ser jueza en el programa ha sido muy complicado, pero también se ha emocionado mucho porque lleva muchos años siguiendo Drag Race. “Me ayudó mucho a entenderme como persona y que estaba bien ser como era”, ha afirmado.
El nombre drag de La Dani
La Dani ha contado que, si tuviera que ponerse un nombre drag sería La Pakora, que en realidad son unas empanadas indias, ha explicado.
En una drag, la artista valora que sea única y se diferencie del resto.
No te pierdas su entrevista al completo en el vídeo y disfruta ya del sexto programa de Drag Race España en atresplayer.
