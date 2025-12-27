Alba Ribas da vida a Estela en Los Protegidos: Un Nuevo Poder 

Alba Ribas interpreta un papel que, como ella misma nos confiesa, está “alejado de ella”. Estela es una mujer que vive en los márgenes y tiene una vida “bastante decadente”.

Junto a ella conoceremos a Max, su hijo, junto al que tiene una vida “un poco complicada” como la propia Alba nos desvela. Al descubrir que su hijo tiene poderes, no dudó en aprovecharse de él para intentar salir un poco de esa vida “tan hostil” que tienen.

Al preguntarle si cambiaría algo de su personaje tiene claro que no lo haría porque ha disfrutado interpretando un personaje tan “histriónico”, pero que a título personal como Alba, claro que juzgaría muchas de las cosas que hace Estela.

Disfruta la entrevista completa y no te pierdas Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer para conocer más sobre este nuevo personaje.