"Le diría que la quiero mucho": Carlota Cossials, sobre su personaje Paqui

Carlota Cossials y su personaje tienen muchas cosas en común, ambas son personas muy especiales. Y las dos comparten la misma pasión: la música. Tanto que ambas tienen un grupo de música.

Una de las cosas que más valora de su personaje es el cambio a nivel personal que tiene Paqui desde los inicios hasta hoy. Reconoce que Paqui se ha “hecho mayor” y que “ha ganado muchísima confianza”.

Entre risas nos confesaba que si pudiera hablar con ella le diría que “la quiere mucho”, “ojalá ser más como Paqui” sentencia.

