El futuro de Eva Harrington, su paso por el programa y lo mejor que se lleva de Drag Race España

Eva Harrington ha sido una de las dos eliminadas del cuarto programa de Drag Race España y ha estado en directo en las redes sociales del programa para hablar sobre su paso por el concurso.

La reina ha contado que está muy contenta no solo por lo que ha ocurrido en el programa, sino también por el éxito alrededor de él, ya que ha tenido el Meet The Queens más visto de la franquicia y está siendo la temporada mejor valorada de Drag Race España.

Además, ha explicado que lo mejor que se lleva son sus compañeras, como Dafne Mugler, que la acompañaba en el directo.

Aparte de muchos salseos, Eva Harrington se ha animado a cantar Un mundo sin armarios, el tema que cantó junto a su grupo en el Manifest de Drag Race, y también Diva de Melody.

En cuanto a su carrera, ha desvelado que va a publicar un nuevo EP llamado Onírico y que esto puede venir con un cambio de imagen. Para ver esto y mucho más, no dudes en seguir a Eva Harrington en sus redes sociales.

