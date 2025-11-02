Marc y Vicky escuchan los latidos de su bebé por primera vez: “Esto es un 2x4 de manual, muy valenciano”

Marc va al ginecólogo, allí le espera Vicky: va a hacerse su primera ecografía. Ya tienes disponible el capítulo 2 de La Ruta Vol.2: Ibiza en atresplayer.

Ambos están felices, acaban de escuchar por primera vez los latidos de su hijo y se acaban de enterar del sexo del bebé: “Esto es un 2x4 de manual, muy valenciano”, afirma el DJ emocionado.

Marc está ilusionado, se le nota en la mirada, además, han quedado para comer con sus tíos para presentarles a Vicky. Allí, les darán la sorpresa.

El protagonista, en esta temporada, es residente en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

