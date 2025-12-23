Mejores momentos / Capítulo 2
¿Ha puesto fin Mario a la relación de Los Castillo con Rosa Ruano?
El segundo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder venía cargado de sorpresas que no nos podíamos ni imaginar y la discusión de Mario con Rosa era una de ellas.
Desde el pasado domingo podemos disfrutar en atresplayer del segundo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. Un capítulo cargado de emoción y mucho sentimiento. Lloramos con el regreso de Jimena y con la cena de Nochebuena de Los Castillo.
Pero sin duda algo que no esperábamos era ver cómo Mario sacaba todo su genio contra Rosa Ruano, nos dejó mudos ese momento cuando le reprochó que "ya había hecho suficiente" y que esa no era "su familia".
Disfruta aquí del mejor momento o corre a atresplayer para disfrutar del capítulo completo. Y recuerda, ¡el domingo un nuevo capítulo!
