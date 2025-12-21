Info Premium

Mejores momentos / Capítulo 2

Jimena y Blanca al rescate: el giro que salvó a Los Castillo en el segundo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder

En plena huida de ADN aparecieron justo en el momento exacto.

El primer encuentro entre Mario y Jimena

Victoria Esquilas
Los Castillo estaban disfrutando de su última cena como familia cuando Julia puso en riesgo su integridad para salvar la de su familia. Porque por mucho que Dante lo niegue han sido, son y serán familia aunque no les una la sangre.

Así que rápidamente salieron de las instalaciones de ADN y se introdujeron en el bosque para intentar salir de allí lo más rápido posible.

Cuando los secuaces de Dante estaban prácticamente pisándoles los talones un coche apareció de la nada para salvarlos. Lo que ninguno se podía esperar es que Jimena era quien lo conducía.

