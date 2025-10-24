Conoce más al elenco protagonista de La Ruta Vol.2: Ibiza: ¿Quién haría bomba de humo en una fiesta?

Àlex Monner, Carla Díaz, Irene Escolar y Marina Salas se atreven a descubrirnos más sobre el elenco de La Ruta Vol.2: Ibiza(estreno este domingo en atresplayer).

¿Quién haría bomba de humo en una fiesta? ¿Quién cerraría y haría la caja? ¿Quién se despediría? Los actores se ponen de acuerdo... O, quizá no.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla.

Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.