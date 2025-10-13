atresplayer presentará en el festival de la Mostra de València La Ruta. Vol. 2: Ibiza, que se estrena el 26 de octubre

La Ruta. Vol. 2: Ibiza llegará a atresplayer el próximo 26 de octubre.

Antes, la ficción, aterrizará en el prestigioso festival Mostra de València-Cinema del Mediterrani, un escaparate que acogerá el próximo viernes, 24 de octubre, el preestreno en primicia de la serie y un posterior coloquio acompañado del gran talento con el que cuenta esta producción tanto delante como detrás de las cámaras.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Desarrollada en dos líneas temporales esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza está producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films y regresa a atresplayer con una segunda temporada de seis episodios, cuyo rodaje ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

En esta nueva temporada, la ficción aborda otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza.

atresplayer, plataforma española líder, afianza su posición de héroe local y referente de nuestro país, apostando por la producción propia y poniendo en marcha más proyectos de ficción y entretenimiento que ningún otro operador en España en los últimos tiempos. La ficción podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de atresplayer.