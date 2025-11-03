Info Premium

Drag Race

Sí lo digo T4 – Programa 6

Angelita La Perversa trae Andalucía y relatos a Samantha Ballentines en el sexto programa de Sí lo digo

La reina de la cuarta temporada ha sido la sexta invitada al salón de Samantha para comentar el nuevo programa de Drag Race. ¡Descúbrelo!

Angelita La Perversa ha sido la sexta reina de la cuarta temporada en pisar el salón de Samantha Ballentines en Sí lo digo. En un programa de lo más lorquiano, las reinas han disfrutado del musical Vas a volverme Lorca y también de unas ricas croquetas.

En la ruleta, hemos retado a la sevillana a escribir un relato con unas palabras específicas. ¿Crees que lo ha logrado?

No te pierdas el sexto programa de Sí lo digo, ya disponible al completo en atresplayer.

