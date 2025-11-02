Violeta, a Leonor en la Instant City: “Siempre cuesta decidirse por una vida de las dos”

Leo y Violeta tienen una conversación reflexiva en la Instant City durante el capítulo 2, ya disponible en atresplayer.

Violeta le plantea una duda: “¿Te imaginas estar viviendo aquí como te dé la gana y, a la vez, en tu casa tranquila en el cumple de tu hijo?”, añade, “siempre cuesta decidirse por una vida de las dos”.

Leonor empieza a cuestionarse su filosofía de vida, sin embargo, para Violeta este viaje es una fuga, y es que abandonó al padre de su hija y a su propia familia nada más quedarse embarazada de Olivia, la niña con la que vive en la Instant: estaba convencida de que habrían querido que llevara una vida gris, anodina, que no estaba dispuesta a llevar.

¿Qué es la Instant City?

Una ciudad hinchable creada para acoger a los estudiantes del Congreso Internacional de Diseño a la que han acabado llegando hippies de todo el mundo con dos ideas en la cabeza: plantar cara a los mastodontes hoteleros que están empezando a construir en Ibiza y experimentar todo tipo de enrolladas poéticas, sexuales y psicodélicas.