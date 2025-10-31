El capítulo 2 de La Ruta Vol.2: Ibiza en imágenes y este domingo en atresplayer

La historia de Marc y Vikcy continuará avanzando en el capítulo 2 (que podrás ver este domingo en atresplayer). Escucharán por primera vez los latidos de su bebé y Marc dará la noticia a su familia en una comida.

Por otro lado, Leo se adentrará más en la Instant city junto con Violeta, mientras Manuel continuará con sus proyectos laborales.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza ya está disponible en atresplayer. La segunda temporada de la aclamada serie original de la plataforma de Atresmedia, regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica; reconocida en los Premios Ondas 2023 como la Mejor Serie de Drama, La Ruta se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

