Paula Echevarría protagonizará A la deriva, el nuevo drama que ya prepara atresplayer

En el marco del festival de San Sebastián, atresplayer presentó varias de sus novedades para los próximos meses. Entre la multitud de los estrenos anunciados, destaca la novedad de la serie A la deriva, un drama ubicado en los años 70 y con Paula Echevarría como protagonista.

A la deriva, una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia, se ubica en Batuel, un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal.

Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Ahora, dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.