¡El mejor regalo!
Regalo de Navidad: los actores de Los Protegidos mandan un mensaje a todos sus fans
Para todas esas personas que llevan acompañándoles a través de la pantalla más de quince años.
Este año en vez de escribirle la carta a Papa Noel se la hemos escrito a los poderosos y es que la familia más especial de la televisión lleva más de quince años entre nosotros.
Nos hemos emocionado con ellos, hemos reído y seguramente también llorado. Hemos disfrutado con sus idas y también con sus venidas. Y es que al final la familia Castillo de alguna manera también se ha convertido en nuestra familia.
Así que qué mejor excusa que la Navidad para pedirle a los actores que manden un mensaje a todos esos fans que no han faltado a ninguna cita con ellos a través de la pantalla.
Dale al play y no te pierdas las cosas tan bonitas que nos han dedicado los actores y como dice Marta Torné: "por muchos años más". ¡Feliz Navidad, poderosos!
