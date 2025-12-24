La familia Castillo aumenta por Navidad

Entre tanto suspense, estrés y persecuciones ya era hora de recibir una buena noticia. Sandra no estaba como siempre que sus poderes no funcionasen con normalidad era síntoma y nunca mejor dicho de que algo estaba pasando.

Así que entre churros de Rosa Ruano y alternativas para disuadir a Otero en su investigación Dora ha aprovechado para poner en práctica sus poderes y descubrir que ya no iba a ser la pequeña de Los Castillo y pasaría a convertirse en hermana mayor. Algo que parece no le ha hecho especial ilusión.

Sandra y Culebra habrían preferido esperar un poco más de tiempo para contarlo pero es lo que tiene cuando tu hija puede leerte la mente.

