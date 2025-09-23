Saray va a hacer todo lo posible por no salir del CIMI

¡Ya podemos disfrutar del segundo capítulo de Mar Afuera en atresplayer!Y la cosa está bastante caliente en el Santa Bárbara, literalmente. Aunque todo quedó en un susto el pequeño incendio que provocó Álvaro ha traído cola. Y es que los educadores del centro tenían que saber qué había ocurrido y de dónde había salido.

Al preguntar no se hizo el silencio y Saray dio un paso al frente reconociendo que ella había sido quien le había dado el mechero al nuevo. Pero no era cierto, solo intentaba alargar más su estancia dentro del CIMI.

Y puede que a Paula se la colase pero Mario es de otra pasta, el educador ha tenido claro desde el primer momento que ella no había sido la que le había dado el mechero y por eso ha intentado hablar con ella para que entendiese que no se “puede quedar aquí toda la vida”.

