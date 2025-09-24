¡Nadie se ha querido perder la presentación de 33 días en el Festival de San Sebastián!

Otro de los formatos que atresplayer ha presentado en este prestigioso escaparate ha sido 33 días uno de sus próximos títulos más destacados de ficción. Al evento ha acudido gran parte del elenco que no han dudado en acudir a San Sebastián para hablar de este nuevo formato.

La serie que está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponen en Lleida. Es la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta.

José Manuel Poga y Julián Villagrán son Prieto y Calatrava, dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga que durará 33 días.

Nausicaa Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García. Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujos y Joan Solé completan el reparto de la serie, entre otros.

Es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media. Cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos. Javier Olivares y Jordi Calafí son los guionistas de la serie, que estará dirigida por Anaïs Pareto Onghena.

Así es 33 días

Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) son los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención.

Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población.

La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

Los Mossos, un cuerpo policial recién creado, se ve cuestionado por el resto de las instituciones que cuestionan su bisoñez. Las críticas arrecian cuando la fuga se complica, y el desgaste y la frustración, empiezan a minar a los implicados.

En su exhaustiva investigación los Mossos van descubriendo la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que acaba protegiendo en la cárcel de los demás y hasta de sí mismo.

Una fuga en la que nos adentramos en el juego de admiración y dependencias que se ha urdido entre ellos, una relación tan intensa y pasional que provoca un desenlace inesperado.