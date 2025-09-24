Descubre el teaser de 33 días, la primera ficción de Carles Porta

Este es el primer teaser oficial de ‘33 días’, la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta.

La historia está inspirada en hechos reales: la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent, en Lleida, ocurrida en octubre de 2001. Durante 33 intensos días, los fugitivos consiguieron movilizar a todos los cuerpos de seguridad del Estado y mantener en vilo a toda la población. La serie, producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, cuenta con la dirección de Anaïs Pareto Onghena y se compone de seis episodios.

Los actores José Manuel Poga y Julián Villagrán interpretan a los dos presos protagonistas, Prieto y Calatrava, mientras que Nausicaa Bonnín y Pau Durà dan vida a los agentes Clara Moyano y Pau García, encargados de liderar la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

‘33 días’ ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián como una de las grandes apuestas de ficción original de atresplayer, donde se estrenará muy pronto.

Personajes

JOSÉ MANUEL POGA ES JUAN JOSÉ PRIETO

Condenado por asesinato y considerado un recluso peligroso, cumple su pena en la prisión de Lleida, donde se hace respetar -y a menudo temer- tanto por los funcionarios como por los demás internos. Envolvente y carismático, tiene vigor físico, fuerza mental, sentido del humor y una actitud desacomplejada que le mantiene a flote frente a cualquier avatar. También tiene un elevado concepto de la lealtad que en su fuga con Calatrava se verá puesto a prueba.

JULIÁN VILLAGRÁN ES MATEO CALATRAVA

Exdrogadicto y autor reincidente de múltiples robos de poca envergadura, es también una persona sensible, culta, reflexiva, con inquietudes intelectuales y arrepentida de la vida que ha llevado. Es esa vida la que ha terminado conduciéndolo a prisión, pero todo cambiará para él allí dentro una vez que Prieto lo acoja bajo su protección. El vínculo que se establece entre ambos será tan fuerte que Calatrava llegará a jugarse el todo por el todo pasa sacar a su compañero de la cárcel.

NAUSICAA BONNÍN ES CLARA MOYANO

Subinspectora de los Mossos d’Esquadra, tiene un pasado tanto familiar como personal que la vincula a la Guardia Civil, lo que, de entrada, la hace sospechosa a los ojos de Pau Garcia, su superior. Sin entenderse el uno al otro y sin llevarse bien, ambos se verán obligados a colaborar, pues de ellos depende la captura de los peligrosos fugitivos y la restitución al cuerpo de los Mossos del buen nombre y la credibilidad policial.

PAU DURÀ ES PAU GARCÍA

Inspector de los Mossos d’Esquadra al mando de la unidad que dirige la caza y captura de los fugitivos del penal de Lleida, carga con una mochila personal en forma de trauma familiar que no le deja desenvolverse con la necesaria lucidez y tranquilidad de ánimo. Tras no pocos choques con su segunda de a bordo, Clara Moyano, terminará comprendiendo que solo una colaboración estrecha y leal entre ambos puede llevar a buen fin la compleja misión que se les ha encomendado.

MANEL SANS ES RICARDO OLMEDO

Veterano y esquivo delincuente que siempre ha conseguido salir indemne de todas las actividades ilegales en que se embarcaba, fue el iniciador y maestro de Prieto en cualquier variante de oficio delictivo. Desde entonces han conservado una amistad y una camaradería de barrio que facilita que Prieto recurra a él cada vez que se ve metido en líos. Pero todo, incluso para alguien como Olmedo, tiene un límite.

ILONA RIZZO ES ROSARIO JIMÉNEZ

Exesposa de Prieto, con quien ya no mantiene relación, y nativa y vecina del mismo barrio que este y Olmedo, paga el precio social de que se la siga vinculando a un asesino. Ella lo sufre por sí misma, pero sobre todo por Mònica, la hija que tuvo con Prieto y que hoy se ve igualmente señalada. Pondrá en juego toda su bravura para que eso deje de ocurrir

ISABEL ROCATTI ES ISABEL PERALTA

Madre de Calatrava, que lo tuvo que criar a solas desde que el marido de ella y padre de él se largó de casa, fue siempre la gran aliada y protectora de su hijo… hasta que comprendió que ese exceso de protección había convertido a Mateo en un hombre débil y pusilánime incapacitado para la vida en la selva social. Aun así, nunca ha dejado de velar por él y así seguirá siendo hasta el último suspiro.

ALICIA REYERO ES TERESA

Esposa de Pau Garcia, es la persona que evidencia el drama familiar en que vive el inspector de los Mossos tras el fallecimiento en accidente de su hijo adolescente. Teresa nunca superó esa pérdida, lo que, mientras la relación de pareja se va deteriorando, impide en la práctica que el propio Pau también la supere.

MAITE BUENAFUENTE ES CONSUELO VILLOSLADA

Madre de Clara Moyano, septuagenaria y afectada por demencia senil, vive con la subinspectora, quien sufre porque su trabajo le impide prestarle toda la atención que debería y que considera que se merece.

LUPE CANO ES SELMA

Mujer latinoamericana que ayuda a Clara Moyano en el cuidado de su madre, terminará convirtiéndose no solo en una aliada doméstica de la subinspectora, sino incluso en una especie de confesora y asesora personal.

XAVI SÁEZ ES MATEU NOGUERA

Alto cargo de los Mossos y mando directo de Pau Garcia, es el hombre que, como eslabón entre el desempeño puramente policial y los dictados políticos de sus superiores, nada entre dos aguas y reparte besos en los culos de arriba mientras que sacude patadas en los culos de abajo. Se convertirá en el mayor tormento de Garcia durante ese mes largo en que los fugitivos permanezcan fuera de control.

BLANCA PARÉS ES IRENE VALLÈS

Una de los dos agentes tiroteados por Prieto y Calatrava en su huida, tras su pronto restablecimiento solicitará su traslado provisional al equipo que encabeza la operación de captura de los mismos, del cual pasará a ser un eslabón fundamental. Su motivación viene multiplicada por el grave estado en que quedó su compañero a raíz de los disparos de los fugados.

JOAN SOLÉ ES JAUME HURTADO

Miembro de la unidad de los Mossos comandada por Pau Garcia, terminará haciendo de puente entre este y Clara Moyano, pues comprende las razones de ambos para actuar como actúan y los aprecia a los dos. Su rol en el operativo sostenido durante más de un mes para capturar a los fugitivos de Lleida también tendrá momentos importantes.

ARNAU CASANOVAS ES RAFAEL NOTARIO

Segundo agente tiroteado por Prieto y Calatrava en su fuga, correrá peor suerte que su compañera Irene, pues quedará parapléjico y, como consecuencia, verá cómo su carrera en los Mossos d’Esquadra toca a su fin de tan dramática manera.

ALBA PUJOL ES BERTA RIUS

Contratada como directora de comunicación de los Mossos d’Esquadra en un momento en que el prestigio social y la reputación policial del cuerpo están a punto de desmoronarse, su labor será bregar con la jauría de los medios y conseguir colocar en ellos mensajes esperanzadores que permitan recuperar la confianza de la gente en la labor de las fuerzas de seguridad autonómicas.

