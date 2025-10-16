33 días llega al Sitges Film Festival por todo lo alto

atresplayer ha presentado esta tarde de jueves enSitges Film Festival una de sus producciones originales más esperadas: 33 días.

Trasladando a Sitges el gran talento con el que cuentan estas producciones, tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos. El equipo de la ficción ha posado frente al photocall previamente a la proyección del capítulo.

Atresmedia mantiene su compromiso con la industria y reafirma su papel como referente creativo, impulsando contenidos de gran calidad y trasladando sus producciones a los principales festivales nacionales.

Así es 33 días

33 días será la primera serie de televisión creada por el periodista de investigación Carles Porta. 33 días es la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios.

José Manuel Poga y Julián Villagrán encabezan el reparto de 33 días, interpretando a Juan José Prieto y Mateo Calatrava, los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención. Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población.

La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

En 33 días, Nausica Bonnin y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Marc Rius, Xavi Saez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media, 33 días cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos. Javier Olivares y Jordi Calafí son los guionistas de la serie, que estará dirigida por Anaïs Pareto Onghena.