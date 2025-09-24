"A nivel personal me lo ha dado todo" la bonita reflexión de Laura Simón sobre su papel en Mar Afuera

Laura Simón forma parte del elenco de Mar Afuera dando vida a Saray una de las internas del centro que tiene una vida peculiar. Su situación en casa es tal que ella prefiere permanecer dentro del Santa Bárbara que volver a casa con su madre.

Le hemos pedido que nos defina qué cree ella que es Mar Afuera y cree que la serie "nos quiere dar un poquito de la realidad que viven los menores que tienen más complicada su vida". Teniendo siempre presente que si están ahí dentro es porque han hecho cosas que "no están bien" pero destaca que la serie va más allá y profundiza en por qué lo hacen.

Sobre su personaje tiene claro que "mola mucho" y que se ha quedado cosas de su personaje.

Descubre todo lo que nos ha contado sobre su participación en Mar Afuera en este vídeo y te esperamos este domingo con un nuevo capítulo en atresplayer.