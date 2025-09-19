Itziar Atienza tiene claro que Mar Afuera es un proyecto "especial" en el que está "rodeada por gente súper joven"

Itziar Atienza da vida a Paula la directora del Santa Bárbara el centro de menores en el que se desarrolla Mar Afuera, la serie de la que ya puedes disfrutar el primer capítulo en atresplayer y cada domingo uno nuevo.

"Es una historia sobre las segundas oportunidades" y de como entrar en un sitio así puede convertirse en "su condena" o "en algo que les ayude a reconducir sus vidas".

La actriz anima a todo el mundo a que no se pierdan la serie porque no es algo "muy habitual" y porque es un proyecto especial por la temática que trata y por los compañeros que completan el elenco, destaca que la mayoría de los actores es "gente muy joven" y eso lo hace "muy especial".

