Info Premium

Mar afuera

¿Qué estás buscando?

Un proyecto especial

Itziar Atienza tiene claro que Mar Afuera es un proyecto "especial" en el que está "rodeada por gente súper joven"

Una de las actrices veteranas de la ficción nos ha dado su punto de vista sobre el formato.

Itziar Atienza nos explica cómo ha sido para ella formar parte de Mar Afuera

Publicidad

Victoria Esquilas
Publicado:

Itziar Atienza da vida a Paula la directora del Santa Bárbara el centro de menores en el que se desarrolla Mar Afuera, la serie de la que ya puedes disfrutar el primer capítulo en atresplayer y cada domingo uno nuevo.

"Es una historia sobre las segundas oportunidades" y de como entrar en un sitio así puede convertirse en "su condena" o "en algo que les ayude a reconducir sus vidas".

La actriz anima a todo el mundo a que no se pierdan la serie porque no es algo "muy habitual" y porque es un proyecto especial por la temática que trata y por los compañeros que completan el elenco, destaca que la mayoría de los actores es "gente muy joven" y eso lo hace "muy especial".

Dale al play y descubre todo lo que nos ha contado Itziar Atienza y recuerda que el domingo podrás disfrutar del segundo capítulo de Mar Afuera en atresplayer.

Publicidad

Atresplayer Premium» Mar afuera