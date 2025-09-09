Itziar Atienza nos presenta a Paula su personaje en Mar Afuera : "tiene un trauma importante"

Itziar Atienza interpreta a Paula en Mar Afuera, la directora del Santa Bárbara. Acaba de llegar al centro y aunque todavía está en periodo de adaptación ya ha podido percatarse de que el CIMI no es tan tranquilo como ella se imaginaba.

La actriz nos ha adelantado que su personaje viene huyendo del pasado y lleva con ella un "trauma importante". Llega pensando que va a encontrar un lugar tranquilo y se encuentra con todo lo contrario.

Era imposible no preguntarle por su relación con Mario, su compañero en el centro y como Itziar nos confiesa “hay muchísima tensión” y aunque tienen una visión muy diferente de cómo hacer las cosas dentro del centro terminan retroalimentándose porque como Itziar nos confiesa "cada punto de vista tiene cosas interesantes".

De entre todos los alumnos del centro hay una persona con la que tiene una relación especial, descubre de quién se trata en el vídeo. Y recuerda este domingo no te pierdas el estreno de Mar Afuera en atresplayer.