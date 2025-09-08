Miguel Barraga nos presenta a Ray, su personaje en Mar Afuera: “Se me ha impuesto ser el líder”

Miguel Barraga da vida a Ray en Mar Afuera, un chico tan inteligente como problemático que con su persuasión y el poder que tiene dentro del centro gracias a que es el líder de la banda de Los Pajaritos en el CIMI cuenta con numerosos privilegios dentro del centro.

De Los Pajaritos, no quiere desvelarnos mucho nos avanza que "intentan sacar el mayor provecho de todo a lo que pueden". Si nos deja claro que el cree que "se le impone un poco el hecho de ser el líder". Y nos confiesa que últimamente se está "dejando llevar más por sus emociones".

Comparte los días con Lucas, Edu y Álex. Con este último tiene que ver el motivo por el que acabó dentro del Santa Bárbara. Dentro del centro tiene una relación peculiar con Ramón al que podemos decir que extorsiona. También le hemos preguntado por su relación con Álvaro y Carlos, dale al play y descubre todo lo que nos ha contado.

