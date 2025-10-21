Imágenes del photocall de la premiere de La Ruta. Vol. 2: Ibiza, que atresplayer estrena este domingo

La segunda parte de la exitosa ficción de atresplayer que se estrena este domingo 26 de octubre, se presentó anoche en Matadero Madrid. 'La Ruta', ganadora del premio Ondas 2023 a Mejor Serie de Drama y tres Premios Feroz, regresa con una segunda temporada tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años.

'La Ruta. Vol 2: Ibiza' está protagonizada por Àlex Monner que vuelve a meterse en la piel de Marc Ribó. Se incorporan al reparto Irene Escolar, Marina Salas y Carla Díaz. 'La Ruta' es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Caballo films. Montse García, Nacho Lavilla y Eduardo Villanueva son los productores ejecutivos. Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler son los creadores de la serie.

Esta temporada se desarrolla en dos líneas temporales y pone en el centro de la historia el tema de la herencia y la transmisión generacional, de padres a hijos. El reparto incluye a Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzí, entre otros. Además, algunos de los protagonistas de la primera temporada regresan en esta nueva entrega.

Marc Ribó es el DJ residente en Amnesia, una de las discotecas más emblemáticas de Ibiza en 1996, justo cuando la isla está a punto de convertirse en la capital mundial del ocio. Solo 25 años antes, en los primeros años setenta, Ibiza era un refugio de libertad en plena dictadura franquista. Esa fue la isla que conocieron los padres de Marc, poco antes de fallecer en el trágico accidente aéreo del Caravelle en 1972, con la misma edad que ahora tiene él al llegar allí.

La juventud de Marc en Ibiza se convierte así en un eco de la juventud de sus padres: parecida en espíritu, pero marcada por un tiempo y una isla que han cambiado profundamente. A través de esta doble línea temporal, la serie explora cómo el pasado y el presente dialogan, y cómo, de alguna forma, Ibiza vuelve a reunir a padres e hijo más allá del tiempo. No puedes perdértela este domingo en atresplayer.