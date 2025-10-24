Álvaro se salva, por el momento, de las sospechas de Ray en Mar Afuera

Desde que Álvaro entró en el juego de Ray está bajo el yugo de los pajaritos dentro del centro, algo que le está saliendo muy caro. Trapichear con medicamentos dentro del centro fue solo el comienzo de lo que la banda tenía pensado para él. Con los privilegios que cuenta “el pijo” no dudaron ni un segundo Ray y el resto que se aprovecharían de ello. ¿Y qué mejor que hacer un envío de droga en el coche de sus padres?

Ya sabemos cómo funciona esto, Álvaro no tenía ningún tipo de opción la respuesta estaba clara: “sí” o “también”.

Pero lo que no Ray ni el resto de la banda se podían imaginar es que “el pijo” se la podría jugar. Revive la escena completa aquí o disfruta del capítulo en atresplayer.