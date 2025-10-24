Info Premium

Mar afuera

¿Qué estás buscando?

Mejores momentos | Capítulo 6

Álvaro se salva, por el momento, de las sospechas de Ray en Mar Afuera

Parece que la jugada le ha salido bien.

Álvaro y Ray en el sexto capítulo de Mar Afuera

Publicidad

Victoria Esquilas
Publicado:

Desde que Álvaro entró en el juego de Ray está bajo el yugo de los pajaritos dentro del centro, algo que le está saliendo muy caro. Trapichear con medicamentos dentro del centro fue solo el comienzo de lo que la banda tenía pensado para él. Con los privilegios que cuenta “el pijo” no dudaron ni un segundo Ray y el resto que se aprovecharían de ello. ¿Y qué mejor que hacer un envío de droga en el coche de sus padres?

Ya sabemos cómo funciona esto, Álvaro no tenía ningún tipo de opción la respuesta estaba clara: “sí” o “también”.

Pero lo que no Ray ni el resto de la banda se podían imaginar es que “el pijo” se la podría jugar. Revive la escena completa aquí o disfruta del capítulo en atresplayer.

Publicidad

Atresplayer Premium» Mar afuera