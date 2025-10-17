¿Ser fiel a sus valores o ceder ante la presión de los pajaritos? La complicada situación de Carlos en Mar Afuera

Nina o Mario, los pajaritos sabían dónde podían hacer daño a Carlos y es que si Nina ya era lo que más quería en el mundo ese sentimiento se multiplicó por cien al enterarse que estaba embarazada.

La postura de los pajaritos estaba clara la vida de Mario por la libertad de Nina. Pero acceder a las presiones de la banda sería faltarle a lo más valioso que tiene Carlos, sus valores.

En este quinto capítulo parecía que había llegado el momento, Los Pajaritos habían tomado la decisión por él, era el momento de acabar con la vida de Mario. ¿Habrá cedido a las presiones de la banda? ¡Descúbrelo reviviendo esta escena! O disfruta del capítulo completo en atresplayer.