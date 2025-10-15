Àlex Monner es Marc Ribó

Desde su llegada a Ibiza, hace tres años, Marc ha sido el DJ estrella de la discoteca Amnesia en La Ruta Vol.2: Ibiza.

Ahora su posición se va amenazada por la llegada a la isla de los promotores ingleses, que traen sus propias fiestas, sus propios DJs y su propio público.

Es el inicio de una nueva era que convertirá Ibiza en la capital mundial del ocio nocturno, pero que dejará a muchos DJs españoles por el camino.

Marc tratará de subirse a la nueva ola al mismo tiempo que se reencuentra con Vicky, una camarera a la que hace meses que no ve y que le hace pensar en lo que tanto ha evitado pensar: el viaje que sus padres realizaron a Ibiza hace veinticinco años.