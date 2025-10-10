Irene Escolar sobre el rodaje de La Ruta Vol.2: Ibiza: "Sientes que todo a tu alrededor te sostiene y te protege"

Irene Escolar interpreta a Violeta y a Olivia en la segunda parte de la aclamada serie de atresplayer (estreno este 26 de octubre en atresplayer). Su experiencia durante el rodaje de La Ruta Vol.2: Ibiza la considera como transformadora, "tenía amigos que habían trabajado en la primera parte y me contaban su experiencia, hablaban con muchísimo cariño", explica, "yo quería trabajar aquí", añade.

"He disfrutado mucho durante el rodaje", relata, "el ambiente es muy cómodo. Todo funciona bien", cuenta.

Sobre el equipo

Escolar tiene palabras bonitas para Borja Soler, el director, "es un sueño trabajar con él", afirma,"sientes que todo a tu alrededor te sostiene y te protege", añade.

Así es Violeta

La revista Ajoblanco, la sala Zeleste, el rock progresivo, la contracultura catalana. Eso fue lo primero que atrapó a Violeta. De ahí voló al San Francisco de Haight-Ashbury, los Doors, Janis Joplin y Theodore Roszak. Y, por último, la Instant City, en Ibiza, una ciudad hinchable creada para acoger a los estudiantes del Congreso Internacional de Diseño a la que han acabado llegando hippies de todo el mundo con dos ideas en la cabeza: plantar cara a los mastodontes hoteleros que están empezando a construir en Ibiza y experimentar todo tipo de enrolladas poéticas, sexuales y psicodélicas.

Para Violeta, este viaje es una fuga, y es que abandonó al padre de su hija y a su propia familia nada más quedarse embarazada de Olivia, la niña con la que vive en la Instant: estaba convencida de que habrían querido que llevara una vida gris, anodina, que no estaba dispuesta a llevar.

Así es Olivia

Olivia no es como su madre, o al menos eso se dice constantemente: “Yo no soy como ella”. Últimamente se lo tiene que repetir más a menudo, ya que acaba de heredar el retiro espiritual que antes dirigía Violeta. Para ella, el retiro es algo más que una herencia, es una forma de validarse ante una madre que pasaba más tiempo tomando ácido que cuidado de ella.

Así se recuerda a sí misma: sola, con la única compañía de una tortuga que aún le acompaña, rodeada de adultos que parecían niños: eso eran, piensa ahora, niños que habían tenido niños. Entre ellos recuerda a Leonor, aquella mujer que tanto le habló a de su hijo, Marc, ese chico a quien hoy, tantos años después, le ha parecido ver.