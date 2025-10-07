¿Dónde están Toni, Sento y Nuria en La Ruta Vol.2: Ibiza?

En la primera temporada de La ruta, Toni, Sento, Nuria y Marc era un grupo de amigos inseparables, ¿qué ha pasado con ellos en esta segunda temporada?

“Vamos a tener pequeñas interacciones con cada uno de ellos”, adelanta Àlex Monner, “y os van a sorprender”, añade.

Recordamos a lxs protagonistas de la primera temporada

Marc Ribó

Àlex Monner es Marc Ribó, un DJ de éxito en el momento de mayor repercusión y masificación de la Ruta, una estrella de la noche valenciana de los 90. Todos quieren conocerle. Todos quieren bailar lo que pincha. Todos quieren ser como él. Salvo Marc, que daría su vida por ser otro.

Claudia Salas es Toni

Toni es una rutera profesional. Se ha pasado los últimos 12 años en las pistas de baile de Barraca, de Chocolate, de Puzzle, de Espiral. Quizá por eso ya esté algo cansada y piense que es el momento de volver a casa, de dejar de escapar. Pero si alguien se toma otra, aunque sea una más...

Ricardo Gómez es Sento

Sento es un empresario de éxito, un tipo hecho a sí mismo. La noche es su casa y sus amigos su familia. O al menos lo serán durante años, porque tarde o temprano Sento deberá entender que todo se acaba; también la amistad, también el amor, también la Ruta.

Elisabet Casanovas es Nuria

Nuria representa la parte más artística de la Ruta, la de la moda, el diseño, la cartelería. Una parte que poco a poco irá desapareciendo en beneficio del parkineo y la música mákina. Y es que Nuria, como la Ruta, tendrá dos vidas hasta que ya no sepa cuál es verdaderamente la suya.

Guillem Barbosa es Lucas Ribó

Lucas Ribó es uno de los pioneros de la movida valenciana, cuando la Ruta aún era un movimiento cultural y transgresor. Y es que Lucas siempre ha estado decidido a ser quien es: por el día, en el pueblo, una oveja negra; por la noche, en Barraca, una estrella.