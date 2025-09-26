Info Premium

La Ruta

Entrevista | Festival de San Sebastián

Un mosto para Àlex Monner

"Cuando consigues zambullirte en un personaje y el personaje puede expresarse de una manera relajada, el proyecto queda guardado en un lugar muy bonito", afirma el actor.

Àlex Monner

Sandra Lázaro|Ximena Rodero| Pau Idoeta
Publicado:

Era miércoles. Quizá, martes. El hotel Londres volvía a ver llover la concha.

Para Àlex Monner no era el lugar nuevo:"Aquí venía a desayunar con mi abuela, a merendar con mi madre", explica mirando la sala del centenario hotel.

Como quien se casa después de un divorcio

Era la segunda vez que veníamos a Donosti a presentar La ruta.

Esta vez la segunda parte:Ibiza. (Que podrás ver este 26 de octubre en atresplayer).

Esta vez desde otro lugar. Con otra mirada. Como quien se casa después de un divorcio: sabiendo lo que le espera, pero mirando desde otra perspectiva.

La familia de Monner es de Gipuzkoa y regresar es "como volver a casa".

"Es uno de los mejores sitios donde puedes presentar una serie"

La ruta Vol. 2: Ibiza

Algo tiene claro el actor: "Cuando consigues zambullirte en un personaje y el personaje puede expresarse de una manera relajada, el proyecto queda guardado en un lugar muy bonito", afirma.

atresplayer presenta en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián La Ruta. Vol. 2: Ibiza, que se estrena el 26 de octubre

Un mosto

Como un chispazo, rompiendo con la entrevista, Monner revela: "Cuando vengo al País Vasco siempre pido mosto". Y se lo pedimos.

La felicidad oculta en las simplicidad de los pequeños detalles. ¿Mucha poesía para un mosto? Ná.

