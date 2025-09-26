Un mosto para Àlex Monner

Era miércoles. Quizá, martes. El hotel Londres volvía a ver llover la concha.

Para Àlex Monner no era el lugar nuevo:"Aquí venía a desayunar con mi abuela, a merendar con mi madre", explica mirando la sala del centenario hotel.

Como quien se casa después de un divorcio

Era la segunda vez que veníamos a Donosti a presentar La ruta.

Esta vez la segunda parte:Ibiza. (Que podrás ver este 26 de octubre en atresplayer).

Esta vez desde otro lugar. Con otra mirada. Como quien se casa después de un divorcio: sabiendo lo que le espera, pero mirando desde otra perspectiva.

La familia de Monner es de Gipuzkoa y regresar es "como volver a casa".

"Es uno de los mejores sitios donde puedes presentar una serie"

La ruta Vol. 2: Ibiza

Algo tiene claro el actor: "Cuando consigues zambullirte en un personaje y el personaje puede expresarse de una manera relajada, el proyecto queda guardado en un lugar muy bonito", afirma.

Un mosto

Como un chispazo, rompiendo con la entrevista, Monner revela: "Cuando vengo al País Vasco siempre pido mosto". Y se lo pedimos.

La felicidad oculta en las simplicidad de los pequeños detalles. ¿Mucha poesía para un mosto? Ná.