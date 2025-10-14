¿Qué te vas a encontrar en La Ruta Vol.2: Ibiza?

Àlex Monner, Carla Díaz, Irene Escolar y Marina Salas detallan qué vas a poder encontarte este 26 de octubre en La Ruta Vol.2: Ibiza.

Si bien, la primera parte de La Ruta habla de la amistad esta temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Y lo hace desde una narrativa original, como ya es tradición en esta ficción.

El elenco protagonista lo tiene claro: “Lo que más va a sorprender es que hay dos temporalidades”, cuentan.

Los 90 frente a los 70

“Los 90 que tienen algo mucho más materialista, más terrenal y los 70 y la cultura hippie de la isla”, afirma Marina Salas.

Así es La Ruta. Vol. 2: Ibiza

Marc Ribó es el DJ residente una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla.

Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

La Ruta. Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.