Sí lo digo T4 – Programa 3
Miss Khristo llena el salón de Sí lo digo de glamour y moda para comentar Drag Race con Samantha Ballentines
La reina de la cuarta temporada ha sido la tercera invitada al salón de Samantha para comentar el nuevo programa de Drag Race. ¡Descúbrelo!
Miss Khristo ha sido la tercera invitada al salón de Sí lo digo para comentar un programa de Drag Race lleno de moda. Como ganadora del ball de su edición, la reina ha sido invitada a casa de Samantha para ver juntas el ball de la nueva temporada del concurso.
Y no solo eso, sino que ambas reinas han tenido que ponerse manos a la obra y coser su propia versión de un outfit de Supremme de Luxe en un tiempo récord.
Moda, patateo y muchas reflexiones en este nuevo programa de Sí lo digo… ¡Ya disponible en atresplayer!
